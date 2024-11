Annika Arras: mõjukad sõimavad mõjukaid ja mõjukad vahendavad mõjukate sõimu

Mõjukad valivad mõjukaid. Nii võiks kirjeldada juba kümnendat korda toimuvat Eesti mõjukate valimist. Ajakirjanduse käes on võim nügida ühiskondlikke muutusi samavõrd suurel määral, kui seda võimu on poliitikutel otsustusõiguse või ettevõtjatel kapitali kaudu. Seda enam on huvitav mõtiskleda, kuidas mõjukad valivad mõjukaid ja mida see kokkuvõttes kõneleb meie riigi ja rahva kohta.