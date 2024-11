SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukrainlased kiidavad heaks uued sōjaväelaste ametisse nimetused

Presidendi administratsiooni ülema asetäitjaks aga määrati aga 93. brigaadi „Holodnõi Jar“ ülem Pavel Palisa. Palisat ametisse määrates kommenteeris president, et „Palisa mõistab hästi, mis toimub brigaadides ja rindel ning just sellist inimest on vaja, et olla igapäevaselt kursis vahetult rindel toimuvaga“. Ukrainas võeti need ametissemääramised vastu positiivselt.