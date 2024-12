RAAMATUBLOGI: Päikesetõus Kuul? Marsil? Mõnel asteroidil? Saturnil? Pluutol ja sealt edasi? Universumis seikleja teejuht

Meie ja meie lapsed kindlasti mitte, lapselapsed samuti vaevalt saavad seigelda universumis turistidena, nagu seiklevad Itaalias ja Indias ja Austraalias ja New Yorgis. Maiste paikade kohta võib lugeda reisiraamatuid hulgi, aga päikesesüsteemi kohta teame vaid, et sel on piirid, aga universum on piiritu.