Otse: aasta suurim lähisuhtevägivalla konverents „Koos Tugevamaks“

Eestis on lähisuhtevägivalda (LSV) nii palju, et see mõjutab iga Eesti inimest. Sellel aastal on Eesti suurima lähisuhtevägivalla konverentsi „Koos Tugevamad“ peateema eetiline ja traumateadlik inforuum. Otseülekanne algab teisipäeval kell 10.