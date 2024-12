RAAMATUBLOGI: Suurepärane ja ehtugrilik looduskrimka – patt vajab karistust, mitte lunastust

Just inimlikkus, maalähedus ja reaalsus on Lehtoneni kaubamärk. Ei mingit suurlinna glamuuri (kuigi mõni tegelane võib sellest olla läbi imbunud), vaid tegevus toimub kuskil kaugel Soome maakunnas. Suurima menu on saavutanud Lehtolaineni sari, kus peategelaseks on karmis meeste maalimas nii kolleegide kui kuritegevusega võitlev punapäine ja tedretähniline uurija Maria Kallio (kes meenutab millegipärast Lehtolainenit ennast). Ent tema eraldiseisvad raamatud ei jää Kallio lugudele kindlasti alla, pigem vastupidi.