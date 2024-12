INTERVJUU | Irja Lutsar: koroonaviirus levis Wuhani elusloomaturul, kuid samal ajal võis ta liikvele minna ka laborist

Tema sõnul oleks Hiina kriisi algfaasis pidanud kiiremini teavitama rahvusvahelisi organisatsioone, sealhulgas maailma terviseorganisatsiooni, ning tegema suuremat koostööd.

Kuid Lutsar rõhutab, et vastutus pandeemia ohjeldamisel ei lasu üksnes Hiinal.

Kas ja kuidas on üldse võimalik tõestada, et mingi viirus on sündinud laboris, mitte kujunenud looduses?

Viirusi osatakse teha või disainida. Antud konkreetsel juhul on eksperdid ühel nõul, et viirus läks laiemalt inimkonda lahti Huanani eluslooma turult, mis asub Wuhani viroloogiainstituudi kõrval. Kuidas ta sinna sai, on hoopis teine küsimus.

Wuhani viroloogia instituut on väga hea võimekusega ja nad oskavad viiruseid manipuleerida, millega nad ka tegelesid. Kuid eksperdid ütlevad ka, et nad tegelesid Sars-1 koroonaviiruse, mersviiruse ning teiste koroonaviirustega. See-eest on Sars-2 koroonaviirus liiga erinev.

Mis on kõige loogilisem: vaevalt, et gripiviirusest hakkab nüüd keegi koroonaviirust tegema. See ei ole nii kerge - mis on ka üks tugev vastuargument väitele, et viirus on laboris tehtud.

