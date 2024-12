Siim Sukles: riigifirmade ja riigi poolt loodud sihtasutuse jamade tekkimisel tekib aeg-ajalt küsimus „kes vastutab“?

Riigifirmade ja riigi poolt loodud sihtasutuse jamade tekkimisel tekib aeg-ajalt küsimus „kes vastutab“? Seadusandluses on see küllalt selgelt läbi kirjutatud, aga kuna riigi organisatsioonidega on alati seotud see hoomamata X-faktor ehk poliitika, siis nendel juhtudel käib vastutus kui kuum kartul käest kätte. Lihtsustatult saab ju öelda, et strateegiliste möödalaskmiste eest vastutab omanik ja tema esindajad nõukogus, taktikalised vead on juhatuse pärusmaa.