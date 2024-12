Andrei Korobeinik: Reformierakond valis kaitsta panka, kuid maksustada inimesi

Lätis võeti pangamaksu seadus vastu alles sel nädalal ning lõunanaabrite peamine eesmärk on maksustada suurte laenuintresside ja väikeste hoiuste intresside vahet. Eesti jaoks oleks see samuti aktuaalne – just meil on naabritega võrreldes müstiliselt kõrged laenuintressid, samas kui eestlaste maksukäitumine on eeskujuks mitte ainult Balti riikidele, vaid ka Skandinaaviale. Millegipärast ei julge pangad küsida nii kõrgeid laenuintresse näiteks soomlastelt või taanlastelt, kus pangamaksud on kõrgemad.