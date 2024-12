RAAMATUBLOGI: „See ei ole mingi mäng. See on elu ja surma küsimus. Oleme sel neetud saarel koos mõrvariga...“

Hiljuti kurtis üks õpetaja, et kui tema ajal tahtsid lapsed saada arstideks, kosmonautideks, aednikeks või tuletõrjujateks, siis nüüd olla kahetsusväärselt paljudel siht saada eelkõige kuulsaks, näiteks läbi suunamudimise. Ehk siis oled ilus, filmid ennast ning raha tulvab.

Ware on kokku kogunud seltskonna ja saatnud nad tõsielusarja pealkirjaga „Täiuslik paar“ kuhugi India lähistel asuvale saarele. Algusest peale võib tunda, et tegu on savijalgadel projektiga, aga ega noor kuulsusihaldaja ju ei mõtle, vaid tormab pea ees lahingusse.

Loo peategelased on – üllatus-üllatus – teadlane Lyla ja temast nõksa noorem nii-öelda näitleja Nicol. Nii-öelda näitleja seetõttu, et tema peamine amet on jõusaalis lihaseid pumbata ja loota, et agent (temagi on nii-öelda...) leiaks talle paar rolli, kus saaks suu lahti teha ja suures plaanis ekraanil olla.

Kummaline, kuidas suudavad noored mõttetud mehed mõistlike naiste päid sassi ajada, aga nii juhtub seegi kord, kui Lyla ja Nicol siirduvad tundmatusse. Eesmärk on Nicol kuulsaks teha. Pärast ligi ööpäevast laevasõitu ollakse saarel, avastatakse, et allkirjastatud lepingul on ühte-teist ka väikeses kirjas, mis tähendab karme keelde ja sedagi, et konkurendid on samuti... ütleme tänapäevased, et mitte öelda vanema põlvkonna jaoks kummalised. Juutuuberid ja muud kuulsust jahtivad persoonid.

Kõik on poolkena kuni esimese ülesandeni. Lylal on vaba aega vaid kaks nädalat, seega lepitakse kokku, et ta langeb kiiresti välja ning Nico üritab saate ära võita. Ainult et osalejatel ehk täiuslikel paaridel tuleb vastata teineteist puudutavatele küsimustele. Selgub, et Lyla teab teispoolest pea kõike, Nico seevastu midagi. Kõik, mäng on läbi, Nico on sunnitud lahkuma ning ta paiskab välja viimse, mida Lylast arvab ja see pole kaugeltki ilus. Miks soojendada mitu aastat madu oma rinnal? Teaduste doktoril peaks olema ju mõistust küll, aga paraku ei ole.