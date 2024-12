FOTOD | Allee galeriis avati Andro Kööbi maalinäitus

Kööbi käesoleva näituse töid saab liigitada maalikunsti alla, sest galerii eksponeerib ka kunstniku abstraktseid ja pargivaadetega teoseid. Kuid samas tühistab Kööp ise maalikunstiga kaasas käiva üleva kategooria justkui elegantse sõrmenipsuga, pannes kõrvuti maalidega värviplekkidega kaetud värvilapid. Meenub, et prantsuse dadaist Yves Klein pani näitusele „Kleini siniseks“ nimetatud ja patenteeritud sinise värviga üle võõbatud vanu pesukäsne. Ent arvestades Kööbi metoodilist tööprotsessi, ei imesta üldse, et isegi värvilappe on kunstnik „disaininud“ pintslipuhastamise käigus „õigetes kohtades“. Kompositsiooniliselt on Andro Kööbi „maalijäägid“ igatahes perfektsed, esteedi puhul ei saakski tulemus teissugune olla.