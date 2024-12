Aleksei Jevgrafov: praegusel kursil haiglaid kaua vastu ei pea. Aga lahendus on nende endi käes

Nii valitsuselt kui ka omavalitsustelt pole haiglatele raha lähimatel aastatel juurde tulemas, mille korvamiseks tuleb alustada meditsiiniasutuste ulatusliku koostööga, et olemasolevat tööjõudu ja seadmeid üksteisega jagada. Suurimad kuluallikad töötasu kõrval on vananevad hooned, kallinevad meditsiiniseadmed ja üüratult tõusvad IT kulud.