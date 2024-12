Jüri Toomepuu: kuna Trumpi filosoofia on „rahu jõu abil“, võime loota, et ta üritab lõpetada Ukraina sõja, avaldades survet Putinile

Ukrainlased on üldiselt ikka veel võitlusvalmis, aga sõjaväsimus kasvab ja sõjavägi näeb vaeva, et treenida küllaldaselt sõdureid territooriumi säilitamiseks, rääkimata selle tagasivõitmisest. Umbes 650 000 teenistuskohuslikku meest (18–60 aastat) on lahkunud Ukrainast Euroopa riikidesse. Elektrivõrgu hävitused on jätnud ukrainlased silmitsi elektrikatkestuste ja jõhkra talvega. Lõhe täieliku võidusoovi ja selle saavutamise võime vahel on laienemas.