ARVUSTUS | „Nukumaja“ ehk Vaesus on patt

Hendrik Ibseni „Nukumaja“/“Nora“ on eesti teatris väga populaarne näidend, arvates hulka ka sel sügisel Vanemuises ja Endlas lavaküpseks saanud teatritükid, saame kokku 20 lavastust. Mitu neist on küll Ibsenist inspireeritud tõlgendused, aga siiski. See on kvaliteedimärk, sajandeid kestab vaid hea dramaturgia.