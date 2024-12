Märt Meesak: Stenbocki majas avatakse šampanjad, ettevõtlusorganisatsioonid on tasalülitatud

Kui veel 15 aastat tagasi oli ettevõtlus Eestis pigem aus sees, siis tänaseks on see kardinaalselt muutunud. Kui vaadata järjest süvenevat erinevate valitsuste süsteemset käitumismustrit, on ettevõtlusest ja neid esindavatest organisatsioonidest saanud vastased. Päris 90ndatel ja veel ka millenniumi alguses oli ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonidega avalik läbisaamine ja otsesuhtlus pigem poliitikutele auasi. Olukord on vastupidiseks muutunud.