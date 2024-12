KOLUMN | Oht ka Eesti demokraatiale. TikToki ohvriks võivad langeda terved riigid

Pretsedenditu on seegi, et tulemused tühistati, rõhutades, et valimistulemust või hääli ei võltsitud. Otsus tehti, et „tagada valimiste ausus ja õiguspärasus.“ Seega jäi ära ka eelmiseks nädalavahetuseks planeeritud valimiste teine voor ja kogu protsess algab järgmise aasta kevadel uuesti. Seni jätkab president Klaus Iohannis.