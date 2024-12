RAAMATUBLOGI: Mõrvar ütleks skulptuuri luues justkui midagi, annaks vihjeid...

Ameerika krimikirjanike puhul enam ei imesta, et sealmail peab olema kõik hiigelsuur ja tähtis. Tundub, et suvalise külamammi mõrva puhul ei hakka politseinikud end liigutamagi, sest jälitavad vaid sarimõrvareid või neid, kes ihkavad maakera õhku lasta. See pole kriitika, vaid pelk tõdemus, et nii lihtsalt on.