FOTOD | Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avati taaskasutusnäitus „Anna uus elu“

Näitusel osalevad kunstnikud on ennast lasknud inspireerida alateemast „Juured“. Nii näeb vanadest raamatutest loodud jõulukroone, rannast leitud riidekirstu kaanest seinamaali, pudelikorkidest mandalaid ja rahvamustrit, kohvipaksust ehteid ja palju muud. Erilist tähelepanu on pööratud kliimasoojenemisele, näiteks on leitud lahendus lumepuuduse korral kelgule ja uskudele.