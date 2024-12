Ennetava meditsiini tähtsus

On tõsi, et tervislik toitumine ja füüsiline aktiivsus on tähtsad faktorid HPV nakkuse ennetamisel. Filippova ütleb, et tervislikud eluviisid on hea ennetus absoluutselt kõikide haiguste puhul, ent siiski on raske eeldada, et kõik inimesed nendest soovitustest kinni peavad ning kahjuks võivad haigusetekitajad ohustada ka terveid inimesi. Seetõttu on oluline tõkestada ohtlike haiguste levikut vaktsiinidega. „Niisiis on kahju, et Sergey Saadi postitus jätab mainimata asjaolu, et vaktsineerimine on ennetava meditsiini oluline komponent,“ tõdeb Filippova.