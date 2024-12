Kui jõulumuusika ja tšello on midagi, mis sind kõnetab, on C-Jami kontsert täpselt see, mida vajad. Kavasse on valitud läbi aegade armastatumad jõululood, mida esitatakse kvarteti omapärase stiiliga, tuues kaasa kaunid harmooniad ja tundliku muusikalise jutustuse. Sobib ideaalselt neile, kes otsivad klassikalise ja kaasaegse muusika ühtsust.