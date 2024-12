RAAMATUBLOGI | Mõrv Idaeks..., vabandust, jõuluekspressis. Aeg muutub ja meie koos ajaga. Aga tapatööd jäävad

Kuigi raamatu pealkiri viitab mõnusale jõulukrimkale, siis nii see väga ei ole. Kuigi jah, ajad on muutunud ja tänapäeva maailm on üsna erinev ligi sajandi tagusest, mil Agatha Christie kirjutas ühe oma parimatest romaanidest „Mõrv Idaekspressis“ ning me võtame perevägivalda ja seksuaalseid rünnakuid (mida toona ei presenteeritud, kuigi vaevalt need olemata olid) kui osa reaalsusest. Ehk siis see, mis toimub jõuluekspressis, on tegelik elu.