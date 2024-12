Piret Hartman: kui otsuseid teevad vaid Tallinnas asuvad ametnikud, siis olukord ei muutu

Regiooni juhtide ülesandeks on tagada seismine regioonide huvide eest keskvalitsuse tasandil, rohkemate ressursside toomine kohalikule tasandile, et toetada ettevõtluse arengut ning sellega uute töökohtade loomist. Just seda on maapiirkonnad kõige enam soovinud – et nendega rohkem arvestataks ning areng toimuks ka väljaspool kuldseid ringe.