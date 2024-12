SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lumesadu tuli ukrainlastele appi, aga nemadki ei saanud droone kasutada. Vene sõjaväelased hakkasid taksodega sõitma

Kaševarova sõnul on mõlema sõjaväebaasi kontrollpunktid Süüria opositsiooni kontrolli all ning tema sõnul on kujuteldamatu, kuidas sellistes oludes saab Venemaa baase täiel mahul edasi kasutada. Paljudele süürlastele on Venemaa sõjaväelased kõige rohkem kurja korda saatnud ning seda ei unustata mitme põlvkonna vältel.