REPLIIK | Toomas Lepp: ERR ei näe praegu hea välja. Miks me enam Vikerraadiost Heimar Lenki ei kuule?

„Sõna on vaba, teame ühest teisest lähiajaloo elupeatükist. Tundub, aga et isik ei ole vaba. Vähemalt Vikerraadios.“

Alles lõpetati leping Enn Eesmaaga ja nüüd ka Heimar Lenkiga. Mõlemad tegid tavapärast ajakirjaniku-saatejuhi tööd. Otsustades vastukajade järgi, siis head tööd. Mõlemad on olnud riigikogu liikmed, Keskerakonna liikmed. Nende poliitiline staatus praegu on aga erinev. Eesmaa on erakonnast lahkunud, Heimar Lenk jätkab.