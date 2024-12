POLIITKOLUMNIST | Evelyn Sepp: oleme ehitanud „lastekaitseks“ monstrumi, mille väljast pikali jooksmine on sisuliselt võimatu

Võin kinnitada, et Eero Epneri, Kadri Ibruse, Kirsti Vainküla või Laura Mallene lood Eesti peredest, õigussüsteemist, kohtust, vägivalla all kannatavatest lastest, tolmurullideks keeratud emadest, õilsatest ja ühiskonnas lugupeetud pedofiilidest, jõukatest ja mõjuvõimu omavatest isadest, üleüldisest riiklikust ja süsteemsest eitusest, ringkaitsest, valetamisest, võltsimisest, korruptsioonist, oma mõjuvõimu kuritarvitavatest ametnikest, intsestist, kristlikust topeltmoraalist või halvavast vastutamatusest on „paremal“ juhul vaid kerge pinnakaabe reaalsusest. Ainuüksi selle mõtte mõtlemine tekitab vastupandamatu okserefleksi.