Indrek Tarand: peame panustama eestimeelsetele venekeelsetele noortele. Uskuge mind - see tasub end kuhjaga ära

Kuna parteilased patrasid kogu aeg, et on koguni tarvis eriministrit jne, osutasin neile, et see on põhiseadusvastane tegevus. Sest esiteks ei ole ette nähtud omavalitsuse ohjamist erivolituste abil. 1993. aastal oli see muidugi mõistlik, sest Ida-Viru linnade mäss Eesti vabariigi vastu hakkas kulmineeruma. Aga 2024. aastal? Mitte mingil juhul!