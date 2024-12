Täiuslik duo koduköögis: üks teeb söögid, teine valib veinid

Söö ja joo seda, mis meeldib

Teisalt on Karl-Märten veendunud, et ka veinireeglid on rikkumiseks. „Olen alati olnud seda meelt, et järgida võiks põhimõtet „söö seda, mis sulle maitseb, ja joo seda, mis sulle meeldib“. Keelatud pole ka katsetamine. Miks mitte proovida verivorsti kõrvale ühe küla põhist punast Beaujolais’ veini, mis maitseb nagu hea Burgundia vein, aga on palju taskukohasem? Beaujolais oli varem eriti alahinnatud piirkond, aga ka praegu pole see mitte väga levinud valik. Hapukapsa ja seaprae kõrvale võiks proovida keskmise kehandi ja keskmisest kõrgema happega Chenin Blanci Lõuna-Aafrikast.“