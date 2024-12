Me ei saa üksteisele lubada, et sulle ei kuku homme kivi pähe, et Putin lõpetab hommepäev sõja, et ei tule järjekordset epideemiat. Aga mida me saame lubada, on, et kui see tuleb, siis ma olen sinu kõrval.

FOTO: TT NYHETSBYRÅN | Scanpix