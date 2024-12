KULTUURIBIIT | Kirjanik Mart Kivastiku playlist

„Vares“ räägib skandaalse Pärnu poeedi ja Eesti NSV esimese peaministri Johannes Varese Barbaruse armastusest ja surmast, „Kostja ja hiiglane“ on tragöödia president Konstantin Pätsist ja „Sõdur“ kammerlik näidend kindral Johan Laidoneri viimastest eluaastatest. „Kangelane“ on lugu soomepoistest, kes võitlesid venelaste vastu Soome jätkusõjas.

Queen „Love of my life“

Queen meeldib mulle nii ehk naa, terve neljas plaat on suurepärane. Seda laulu laulan ise, treenin karaokeks, korra aastas Küprosel Mari sünnipäeval laulan. Rohkem, ausõna, karaokes ei käi. Aga just äsja Tamperes sattusin soomlaste karaoket pealt nägema. Hakkasin neist kohe lugu pidama. Milline rahvas!

Eesti kõige ilusam lugu. Kahju, et Steinfeldtiga nii läks. Aga ma mäletan väga hästi esmaesitust, vist oli mingi lauluvõistlus. Nüüd enam nii häid lugusid ei ole.

Kobrini, Sibula ja Arderi lugu. Kedagi enam ei ole. Riho Sibulast on jäänud vaid raamat, seda hakkan kohe lugema. Teda oleks pidanud pisut paremini hoidma. Külmetas jäämäel ja külmuski ära.

Vinge lugu. Margus Kappel on meie kõige parem tundmatu helilooja. Saab ükspäev heliloojana sama kuulsaks kui Rannap.

Tähtvere basseini serval tuli see kellegi krapist kogu suve, umbes aastal 1975, kui me seal trenni tegime. Tähtvere bassein oli kõige ilusam välibassein Tartus, trenni teha mulle ei meeldinud, Polyphon küll. Nüüd on basseini asemel kole auk. Nõukogude võim keelas bändi ära, Tartu linn lasi basseini põhja.