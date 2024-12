Veiko-Vello Palm: merealuse taristu kaitse vajab kohe muutust mõtlemises ja koostöö organiseerimises

Juba praeguse Venemaa režiimi vaimse eelkäija, Nõukogude Liidu, jaoks tähendas hübriidsõda ühiskonna kõikide ressursside allutamist ainsale eesmärgile – vastase alistamisele. Kõige paremini on selle mõtteviisi kokku võtnud endine nõukogude ja praegune putini-vene dissident Viktor Jerofejev, meenutades oma üles kasvamist Nõukogude saatkonnas välismaal ja parafraseerides Clausewitzi: „Diplomaatia on sõja jätkamine teiste vahenditega“. See ongi hübriidsõja vormel: kõik on sõda. Kultuur on sõja jätkamine teiste vahenditega, sport on sõja jätkamine ..., kaubandus on sõda ... Ükskõik, millist inimtegevuse vormi saab pöörata relvaks. Relvastumisel ei ole „loomulikke“ piire. Ka ballett võib olla terav kui mõõk. Ainsaks lahenduseks on tugev kaitse, vaid see võimaldab relva nüriks teha ja tömbiks muuta.