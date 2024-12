Tegemist on vene desinfo klassikaga. Venemaal eeldatakse, et lääne meedia hakkab meeleldi sellel teemal otsima allikaid ja täiendavat infot. Viimase kahe päeva jooksul on meedias ilmunud uudised, et Ukraina piloodid lõpetasid väljaõppe Prantsusmaa hävitajatel. See tähendab, et Mirage hävitajad võidakse lähemal ajal Ukrainale üle anda. Venemaa välisministri avaldus on pigem mõjutatud nendest arengutest.