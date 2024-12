POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: möödub 5 aastat koroonapandeemia algusest, mis ei jää kindlasti viimaseks

Viis aastat on möödunud ja meditsiinilises mõttes on pandeemia läbi. Siiski kestab ärevus uue pandeemia ees ning tahtmatult on meil alateadvuses hirm, et kõik kordub taas. Eksperdid ei taha, et neid millegi mahamagamises süüdistataks. Mpox (ahvirõuged - toim) kuulutati rahvusvaheliseks hädaolukorraks ajal, mil see valdavalt Aafrikas levis või kui rahvusvahelise pressi huvi äratas paar nädalat tagasi leidmata põhjusega haigus, millesse on Kongos tõelisel ääremaal haigestunud alla 1000 inimese.