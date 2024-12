ARVUSTUS | „Köögil“ on karismat ja potentsiaali saada klassikaks

Filmi tegevus toimub Time Square’i restoranis The Grill, kus põrkuvad kultuurid, keeled, tavad ja lootusetud unistused. Lõunapausi tipptundi kroonib skandaal varastatud rahaga ning kokk Pedro (Raúl Briones) ja ameeriklasest teenijanna Julia (Rooney Mara) afäär. Nagu paljud teised töötajad on Pedro paberiteta põgenik, Julia aga lapseootel – üks tahab last, teine millegipärast mitte. Kulinaarse võitluse keskel satub restorani juhuse tahtel tööle Estela (Anna Diaz), kes on Mehhikost töö leidmiseks Ameerikasse saabunud. Kuigi kaamera keskendub sageli Estelale, ei mängi ta loo arengus määravat rolli. Pigem toimib ta peegelduse ja perspektiivina – justkui vaataja kinosaalis, kes toimuvat sekkumatult jälgib.