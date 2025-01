Seepärast on Ukraina arendajad üritanud juba üle aasta paigaldada meredroonidele õhutõrje seadmeid. Helikopterit tabati raketiga Seadragon okupeeritud Krimmi ranniku lähedal. Tegemist on algselt õhk-õhk tüüpi raketiga, kuid Ukraina insenerid on suutnud selle kohandada meredroonidele sobivaks. Mi-8 on vanamoodne, aga töökindel helikopter, mille kaotus (koos ekipaažiga) ei ole vene armee jaoks kõige suurem häda.