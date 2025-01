Kristina Kallas: üks väärikalt ja pikalt Eestile elatud elu, ühe Eesti hoidja teekond, sai läbi

Ta seisis hingeliselt kogu elu jooksul tugevalt just looduse eest ja tuletas inimestele pidevalt meelde, et see Eesti on antud meile hoiule. Ükskõik, mis võimu teostab sellel maatükil inimene, kas see on kuri võõrvõim, eestlaste endi võim, eurooplastega jagatud võim, Arnold Rüütel seisis Eesti eest.