„Eks see selline nooruse uljus oli.“ Eestlanna avab Sri Lankal järjest uusi ärisid

Sri Lankale kolitakse peamiselt kahel põhjusel: seal saab surfata ning välismaalasena on võimalik 100% oma äri omanik olla. Kinnisvara välismaalased siiski omada ei tohi ning seetõttu tuleb vajalikke ruume üürida. Nüüdseks on Krõõdal lisaks Midigama hostelile ja restoranile ka restoran Surfing Wombats Mirissas ning hotell NETS Cowork and Colive Ahangamas.