INTERVJUU | Jaak Aaviksoo ei toeta merekaablite peitmise ideed: pole mõtet unistada paksemast vatijopest, et poleks nii valus, kui pekstakse

Pronksiöö aegu kaitseminister olnud Jaak Aaviksoo näeb, et toonane otsustavus ja tegutsemisjulgus pole ajaga sammu pidanud, sest valitsuse reageering Estlink 2 ümber toimunule pidanuks tema arvates olema nurgelisem. Usku, et me tulevastes kriisides pronksiööle või kasvõi Soomele omast resoluutsust ja kartmatust ilmutaks, on Aaviksoos vähevõitu – põhjuseks tõik, et pehmevõitu ühiskond lihtsalt ei nõua seda oma poliitikutelt. „See on demokraatia,“ märkis Aaviksoo, lisades, et valija tahte järgimine pole ju mingi kuritegu. Kuid ühiskondlik selgrootus võib üht-teist tuksi keerata, viitas akadeemik. Seda ühtviisi nii julgeolekus kui ka näiteks eestikeelsele haridusele ülemineku protsessis – ja seda viimast silmas pidades vaatab ta otsa nimelt sotsidele.