Tähe-Lee Liiv esineb Mustpeade majas Steinway klaveril

Esineb noor rahvusvahelist kuulsust koguv pianist Tähe-Lee Liiv. Tähe-Lee on Eesti rahva südamesse jäänud nii telekonkursi „Klassikatähed“ kui ka Eesti pianistide konkursi võitjana, olles ka ühtlasi noorim osaleja. Tänaseks on temast sirgunud küps muusik, kelle ees on ülikooliõpingute kõrvalt Londonis ja Berliinis ka lahti rullumas rahvusvaheline kontserdikarjäär. Uusaastakontserdil tuleb esitusele kava põhjamaise klaverimuusikaga. Sama kavaga esineb Tähe-Lee käesoleval hooajal ka Sir András Schiffi kureeritud kontserdisarjas „Building Bridges“ Berliini Konzerthausis, Viini Ehrbarsaalis ja mitmetes teistes olulistes kontserdipaikades üle Euroopa.