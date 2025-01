JUHTKIRI | Võtkem suurt lumesadu tõsiselt, ent rahulikult

Me peame tegema kõik, mis võimalik ja mõistlik, et kehvadest ilmastikuoludest tingitud raskemat olukorda kergendada, olgu see linnatänavatel, maanteedel, seotud elektriühenduste, lennuliikluse või millega tahes. Kõike ei saa ka mõõta ainult täies elujõus mehe perspektiivist, vaid tuleb jälgida, et näiteks lumme mattunud linnatänavatel saaks liigeldud muu hulgas kepi ja lapsevankriga.