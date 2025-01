„Vale“ on mingis mõttes traditsiooniline kriminaalnäidend, kus süžee võtab ikka ja jälle ootamatu pöörde. Põnevust jätkub lõpuni, ehkki tegelasi on vaid kaks: uurija ja mõrvas kahtlustatav ülekuulatav, erialalt arst, seega komplitseeritud natuur. „Laduge välja, miks te tapsite oma naise!“ „Teil mõni asjalik küsimus ka on?“ Kuid oleks lihtsalt vaimne sadism nende jaoks, kes lavastust näinud pole, lõpplahendus avalikustada. Ehkki see oleks kerge, ühe lühilausega väljendatav.