Jazzkaar toob märtsis Eestisse ülikiiresti tõusva tähe Michael Mayo

Michael Mayo muusikutee kujunemisel on suurt rolli mänginud jazzi- ja muusikamaailma legendid – kahe eduka muusiku pojana kasvas ta üles suurkujude nagu Diana Ross, Luther Vandross ja Stevie Wonder vahetus läheduses. Mainekas Thelonious Monki nimelises Jazziinstituudis olid tema õpetajateks Wayne Shorter, Herbie Hancock ja Luciana Souza. Mayo, kelle sametist häält on võrreldud Frank Oceaniga, on tänaseks avaldanud kaks edukat stuudioalbumit, tuuritanud Herbie Hancocki ja Jacob Collieriga, esinenud Valges Majas ning teinud koostööd Ben Wendeli ja Kneebodyga.