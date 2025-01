Eero Epner: maa tuleb täita hüsteeriaga. Tudengite õppelavastusest sai rahvusliku õnnetustunde päästik

„Juba mõnda aega teatud teemasid puudutada enam ei tahetagi, on teada kitumiste laviin, ei jaksata, ja poliitikud lippavad kaasa, et võita hääli ühe dünaamilise (kordame: rangelt heteroseksuaalse) duo abil.“

Eesti hüsteeriaajaloos on palju peatükke, kuid uued ja uued leheküljed täituvad eriti hoogsalt viimastel aastatel. Kadunud on ajaline distants mõtte ja ilmunud lause vahel – esimese tunde pealt saab kõik eetrisse loopida. Tasakaalukast ning pragmaatilisest, vaikides hobuse tagumiku taga rühkivast eestlasest saab järsku tundeid täis inimene, kes meenutab põlluveerel vaatlejale erutusest luksuvat sürrealisti – teadvuse vaba vool ja seostamatu seostamisest on saanud rahvuslik hobi.