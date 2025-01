Rein Veidemann: Rüütlit usaldati, sest ta suhtus rahvasse kui perekonda

Ainult üks miljon eestlast Euroopa kirdenurgas koos oma kahe suurema saarega, millest ühelt, Saaremaalt, on lahkunu pärit. See on ühe inimese elu põlisrahva hulgast, eestlastest, kes ainsana on olnud seotud hingesidemes oma maaga, mida nad on harinud mitu tuhat aastat. Rahvas, kelle geenidesse on salvestatud iseolemise kood – „oma tuba, oma luba“ – ning kes seda kandes võitles 1918. aastal kätte oma riigi.