KOLUMN | Margit Adorf: esoteerikaäri on tõeliselt ohtlik ja tuleb võtta pihtide vahele

Selge see, et maailmas on palju sellist, mida teadus pole veel tõestanud või mis on veel avastamata. Küll aga on väga palju vanadel aegadel seletamatuid, isegi müstilisi asju, saanud selgituse ja üks mis on täiesti kindel ja vastuvaieldamatu, on see, et keha vajab eluks vett, stabiilselt ja igapäevaselt. Selleks ei pea olema isegi meditsiinilist haridust, et aru saada sellest, et kui sa kõigepealt jood hulga soolvett, selle peale hakkad nälgima ja ei joo ka mingeid vedelikke, lähed nädalaks metsa, matkad ja magad seal januse ja näljasena lageda taeva all (aprillikuus) siis see on tervist kahjustav tegevus.