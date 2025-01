Olavi Andla: jah, kristlus on tore, aga see pole meie oma. Eestlased ei võta seda omaks

Jah, olen nõus Mart Sandriga, et eestlasi ja eelkõige koolilapsi tuleks rohkem harida religiooni teemadel, kuid see ei tohiks päädida vaid kristlusega . Maailmapilt peaks olema palju laiem ja haritud eestlane võiks teada kõiki peamisi usundeid, mis inimkonna ajaloos levinud on. Veelgi enam, siia võiks sisse tulla ka ufoloogia ning kindlasti tuleks laiemalt rääkida ikkagi eestlase maausust.

Jõulupühade ajal kirikusse seab sammud vaid kümnendik eestimaalastest. Selge on see, et enamus eestlastest ei ole kristlust omaks võtnud ja kiriku asemel minnakse parema meelega sauna ja metsa. Seepärast on eestlased ka usundiloos pimedad ja kurdid. See ei kõneta neid.