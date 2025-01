FAKTIKONTROLL | Kas Lavly Perlingul on õigus, et samal ajal kui riigi kulud kasvasid 60% võrra, kerkis keskmine palk vaid 40%?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord Lavly Perlingu väidet, et viimase viie aasta jooksul on Eestis keskmine palk kasvanud 40% ning riigi tulud 50% võrra, samas kui riigi kulud on suurenenud 60% võrra.