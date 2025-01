RAAMATUBLOGI: Kuidas röövitud Eesti jalgratturid Liibanoni terroristide käest vabadusse pääsesid? Grisham annab vihje

Edasi on läinud 15 aastat, Mitch on kodumaal tagasi, elab Manhattanil ja on ühe maailma suurima advokaadibüroo partner. Seekordne „Firma“ on korralik, sulitempe ei tee, kõik on kena, kuni Mitchil palutakse üle võtta juhtum, kus tuleb jõhkra Muammar al-Gaddafi valitsemise all olevalt Liibüalt kätte saada 400 miljonit dollarit Türgi suure ehitusfirma kasuks. No juhtub... Al-Gaddafi lasi ehitada silla, aga see viis tühjusse, ja nüüd ei taha maksta.