SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: „Putini isiklik rahakott“ sattus lõpuks sanktsioonide alla. USA firmad aga „andsid“ Venemaale 1,2 miljardit eurot

USA kaitseminister Lloyd Austin teatas järjekordsel Ramsteini kontaktirühma kohtumisele järgnenud pressikonverentsil, Venemaa on alates 2022. aastast kaotanud 700 000 sõdurit, mis on rohkem kui kõigis konfliktides pärast Teist maailmasõda kokku. See on ligi kaks kolmandikku Venemaa võimekusest laiaulatusliku sõja alguses.