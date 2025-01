SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelastele põhjustab meelehärmi, et Trumpi ametisse astumise päevaks nad ukrainlasi Kurskist välja ei saa

Eelmisel nädalal arutleti omajagu selle üle, kui karm on Bideni n-ö lahkumiskingitus Venemaale ehk Vene energeetikasektori vastaste sanktsioonide pakett. Tuleb tunnistada, et minu silmis on see üle ootuste tugev ning sellest annab märku ka Moskvast kostev hädaldamine. Venemaa on kulutanud omajagu raha, et levitada lääne meedias sõnumit, justkui tekkivat nende sanktsioonide tõttu Euroopas probleeme nii maagaasi kui ka naftatoodetega.