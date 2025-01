FOTOD | Eesti rahvusballeti etendusi külastas Hispaanias 5400 vaatajat

Trupi viis Hispaaniasse agentuur Donald Scrimgeour Artists, kelle agent Donald Scrimgeour López märkas Rahvusooper Estonia repertuaaris Pariisi Ooperi balletijuhi, Hispaaniast pärit José Martineze lavastust „Korsaar“. „Nüüd saime kohaliku kuulsa hispaanlase seatud versiooni sellest teosest tema kaasmaalastele esitada – see oli võit meile kõigile,“ märkis balletijuht. Loorise kinnitusel oodatakse Eesti rahvusballetti juba uutele gastrollidele, lisaks on huvi sama lavastuse vastu üles näidanud ka Barcelona ja Madridi teatrid. „Loodetavasti oleme peagi Hispaanias tagasi,“ usub balletijuht. Sellest on ka teater ise huvitatud: oma tegevuse tutvustamine välismaal ongi üks Rahvusooper Estonia seaduses toodud ülesandeid ning juba on ettevalmistamisel järgmised gastrollid.