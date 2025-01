ARVUSTUS | Palju räägitud „Kullake“. Sensatsiooni küllaga, aga lugu jääb hõredaks

Publikuarvust nähtub, et „Kullakese“ start on tugev. Ametlikult hakkas linateos Eesti kinodes jooksma 10. jaanuaril, ent olid ka eelseansid. Ühtekokku kogus see eelmise nädala jooksul 8100 vaatajat. Ei kõla hiiglasliku arvuna, aga meie konnatiigis on tegu kobeda tulemusega. Võrdluseks oli Andres Maimiku ja Rain Tolgi „Auroral“ vastu panna peaaegu 3700 vaatajat.